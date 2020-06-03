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رياضة

ادعولنا.. كيف أعلنت زوجة أحمد فتحي إصابتها وبناتها بـ فيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلنت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت نورا إسماعيل، على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

وكانت الساعات الماضية شهدت تعرض بعض الرياضيين للإصابة بفيروس كورونا، على رأسهم الدكتور محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة، والإعلامي كريم رمزي، المذيع بقنوات "اون تايم سبورتس".

كما توفى والد حسين عبدالدايم مخطط أحمال الأهلي السابق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن أحمد فتحي، قرر الرحيل عن النادي الأهلي، في نهاية الموسم الجاري، لينتقل الى نادي بيراميدز، لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.
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