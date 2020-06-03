ادعولنا.. كيف أعلنت زوجة أحمد فتحي إصابتها وبناتها بـ فيروس كورونا

أعلنت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت نورا إسماعيل، على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".



وكانت الساعات الماضية شهدت تعرض بعض الرياضيين للإصابة بفيروس كورونا، على رأسهم الدكتور محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة، والإعلامي كريم رمزي، المذيع بقنوات "اون تايم سبورتس".

كما توفى والد حسين عبدالدايم مخطط أحمال الأهلي السابق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

