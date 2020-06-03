ربنا يشفيهم على خير.. شوبير يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بكورونا

أبدى الإعلامي احمد شوبير، الدعم لـ أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق؛ بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد.

وغرد احمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، قائلا "‏الف سلامة علي زوجة الكابتن أحمد فتحي وبناته، ربنا يشفيهم على خير بإذن الله".



وكانت نورا اسماعيل زوجة اللاعب احمد فتحي قد أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد.





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وتضامن آلاف المتابعين معها ووجهوا لها الدعم هي وأسرتها بعد تأكيد إصابتها، كما واسى العديد من المتابعين اللاعب احمد فتحي متمنين لأسرته الشفاء العاجل.