بعد إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا.. مؤمن زكريا يواسي نجم الأهلي السابق

وجه مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي، الدعم لصديقه، احمد فتحي؛ بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد.



ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة لـ أحمد فتحي وبناته، وعلق عليها: "الف سلامة يا فتحي على المدام والبنات.. ان شاء الله خير".

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وكانت نورا اسماعيل زوجة اللاعب احمد فتحي اعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد.

وتضامن آلاف المتابعين معها ووجهوا لها الدعم هي واسرتها بعد تأكيد إصابتها، كما وواسى العديد من المتابعين اللاعب احمد فتحي متمنين لأسرته الشفاء العاجل.