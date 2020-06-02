مجلس الأهلي ينتصر لمبادئه .. والزمالك يتهمه بالتحرش الرياضي .. وآل الشيخ يرد

أثيرت الكثير من ردود الأفعال بشأن بيان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والذي اتخذ عدة قرارات اليوم لحسم الجدل في العديد من الملفات ، واتخاذ خطوات رسمية وسريعة في تنفيذها ، وصفها الكثير بأنها انتصار لمبادئ وقيم القلعة الحمراء.
وتضمنت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، إلغاء قرار الإدارة السابق ورفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، ومخاطبة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.
وجاء رد تركي آل الشيخ عقب القرار حيث نشر على حسابه الشخصي على فيس بوك:"أخيرًا الاستقالة اتقبلت ... والكرة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء يا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك ... ياليت كانوا كاتبين كل حاجة بالاسماء".
وبناءً على ذلك، علم "صدى البلد"، أن الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، سيتخذ قرارًا عقب استلام خطاب الأهلي، بتشكيل لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري لجرد خزينة النادي، وتحديد قيمة الهدايا والتبرعات المالية والعينية؛ تمهيدًا للسماح بإعادتها، إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، حيث لا يجوز لمسئولي القلعة الحمراء التصرف في تلك التبرعات والهدايا إلا بموافقة الجهة المختصة وهي وزارة الرياضة.
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وفي سياق متصل ، وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على المذكرة المقدمة من لجنة الشؤون القانونية بشأن تعدي نادي الزمالك على حقوق الأهلي برفع لافتة مستخدم فيها نادي القرن واتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسول له نفسه التعدي عليها:
أ- التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدى على حقوق النادى الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
ب- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدى على حق من الحقوق المحمية للنادى الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.
ج- إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادى الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.
ومن جانبه أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ظهوره على قناة ناديه الليلة ، للرد على بيان النادي الأهلي، بشأن الأزمة مع المستشار تركي آل الشيخ، ولقب نادي القرن الإفريقي.
وكتب مرتضى منصور على حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك:"بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة ، تشكل تحرشا رياضيا غير مقبول فإن الرد عليها سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة النادي الرسمية مساء اليوم لكشف كل الحقائق.. وإن عدتم عدنا.