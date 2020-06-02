AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تغريمه 400 ألف جنيه.. موقف حسام عاشور من الاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:21 م
حسام عاشور
حسام عاشور
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
 تركت إدارة النادي الأهلي للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم تحديد موقف حسام عاشور من التواجد ضمن عناصر الفريق من عدمه حتى نهاية الموسم.

وكان مجلس الإدارة قد قرر اليوم اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

وقرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة توقيع عقوبة علي عاشور نتيجة خرق الحظر الإعلامي المفروض على اللاعبين قدرتها مصادر ب400 ألف جنيه.

ورفضت لجنة التخطيط التدخل في الجزء الفني خاصة أن حسام عاشور ما زال لاعبًا في الفريق حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم موقف التدريبات بجانب تحديد موقف حسام عاشور بشكل نهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقف غريب.. مدرب الأهلي السابق يفتح النار على أحمد فتحي

الأهلي : رفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي

الأهلي يقرر إلغاء توصياته الخاصة بتنظيم مباراة اعتزال حسام عاشور

تعرف على قرارات مجلس النادي الأهلي ورد تركي آل الشيخ

مسيرة تاريخية.. حسام عاشور.. دولاب بطولات ومسمار النادي الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة احتراق صيدلية شهيرة بالميرغني.. وإنقاذ معمل تحاليل وعقار

وداعا يا سامبو .. مصطفى باسط ينعى علي عبد الرحيم

نفذنا إجراءات مواجهة كورونا.. وزير الطيران: جاهزون لاستئناف الرحلات الدولية

عظمة الاسم تكفي .. تعليق ناري من إسلام الشاطر على قرارات مجلس إدارة الأهلي

عمرو محمود ياسين يصحح خطأ لجمهوره بخصوص تاريخ ميلاد والده

انتحاري يفجر نفسه داخل مسجد فى العاصمة الأفغانية كابول

AdvertisementS

تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي:أخيرا قبلوا الاستقالة

عظمة الاسم تكفي .. تعليق ناري من إسلام الشاطر على قرارات مجلس إدارة الأهلي

بعد دعوى الأهلي ضد الزمالك.. رضا عبد العال يتحدث لصدى البلد عن قضية لافتات نادي القرن

لجنة وزارية لجرد هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ للنادي الأهلي

خاص.. المحكمة الرياضية الدولية ستقرر إعادة نهائي دوري الأبطال بين الترجي والوداد

الأهلي يقرر إلغاء توصياته الخاصة بتنظيم مباراة اعتزال حسام عاشور

الأهلي : رفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي

الأهلي يتصدر تويتر بعد قرارات مجلس الإدارة الحازمة

الزمالك يستقر على عدم خوض الدوري والكأس بدون لاعبيه الأجانب

ديسابر: بيراميدز كان عائقا أمام تدريبي للأهلي.. وكنت أتمنى التتويج بالبطولات ..فيديو

تعرف على سر لجوء الأهلي لوزير الرياضة في لافتات نادي القرن الحقيقي

بطل الدوري وانتخابات الجبلاية.. 11 تصريحا مثيرا لـ عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقصة شعر جديدة .. رنا سماحة تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال جذابة

مرتان في الأسبوع .. وصفة فعالة لـ علاج تساقط الشعر

لن تتوقع.. سعر حلق دينا الشربيني في أحدث جلسة تصوير