تعرف على تفاصيل ملف الأهلي في قضايا لافتات القرن





وتضمنت المذكرة أن الأهلي هو نادي القرن وفق ما أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) وأخطر به النادي في حينه، وأن الاتحاد الإفريقي لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادي الأهلي هو نادي القرن، وآخرها التهنئة التي نشرها كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادي الأهلي بمناسبة مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادي القرن.









وعليه قام النادي بإضافة هذا اللقب إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادي بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته وعليه فإن أي محاولة لوصف نادٍ آخر لنفسه بأنه نادي القرن ، فضلًا عن أنه يمثل تحديًا لقرارات الاتحادات المعنية، فإنه يمثل جريمة تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للنادي الأهلي، وهي من الجرائم التي نص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية سالف البيان تستوجب معاقبة مرتكبيها.









وقال الأهلي إنه دون الدخول في مهاترات لا طائل من ورائها سوى تأجيج مشاعر الجماهير، لن يسمح بالتعدي على لقبه الذي يعتبر جزءًا من شعاره تحت أي ظرف، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية المشروعة المقررة قانونًا للحفاظ على حقوقه، ولردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق النادي، وعليه فإن اللجنة القانونية توصي بالتقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.









وقرر مجلس الإدارة التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية، وإقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.









وكشفت مصادر أن ملف الأهلي تضمن أن النادي بدأ في إجراءاته بتوثيق العلامة ( الاهلي نادي القرن الأفريقي ) عام 2003 ولكن مع الوقت انتهت وحصل علي شهادة بذلك عام 2007 لمدة عشر سنوات .





وقالت المصادر ان النادي جدد الشهادة عام 2017 لعشر سنوات أخري وتسلم نسخة منها في نهاية شهر رمضان الماضي لتكون دليلا دامغا في القضية التي سوف يتقدم بها.