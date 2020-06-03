لتطوير تجارة الجملة.. مجلس الوزراء يوافق على برنامج "المساعدة الفنية"

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف بين حكومة مصر، وشركة "سيماريس"، والوكالة الفرنسية للتنمية، الخاص بتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية"، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/3/2020.





وبحسب بيان، يهدف برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر"، إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائي، والتأكد من جودته، وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.









ويتكون برنامج المساعدة الفنية من عدد من الوحدات تختص بتحليل البيانات المتعلقة بالمسارات الحالية للأغذية والتوزيع الزراعى، وتحديد مواقع لإقامة أسواق الجملة، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية ومنظومة سلسلة التبريد، والإطار التنظيمى والتشريعى والحكومى، وكذا الشراكات مع القطاع الخاص، وأخيرًا ما يتعلق بالتواصل والبعثات الدراسية.