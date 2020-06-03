نشرة المرأة.. اكتشف أفضل أنواع الكمامة.. وبدون طبيب فرق بين أعراض البرد وكورونا والأكثر شيوعا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :
يحمي بنسبة 96%.. مجدى بدران: هذا النوع من الكمامات الأفضل والأوفر
أغلب دول العالم أصبحت تفرض ارتداء أقنعة الوجه عند الخروح من المنزل، مما جعل الكثير يتساءل عن أفضل أنواع الكمامات الطبية للحماية من فيروس كورونا.
يتعرض الكثير والكثير من الأشخاص بالاصابة بفيروس كورونا بدون أعراض بل يلاحظ المرء عرض واحدا فقط وهذا يكون دليل إلى حد ما على الإصابة بفيروس كورونا الذى أصبح وباء عالميا.
أعلنت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والمنضم حديثًا لصفوف بيراميدز، إصابتها وابنتيها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".
في ظل تفشي فيروس كورونا، يخشى الجميع أعراض الكورونا التي تتشابه مع أعراض البرد، خاصة في ظل تغيير حالة الطقس ، ومعاناة البعض من دور برد شديد خلال هذه الفترة، فيظنون أنها عدوى فيروس كورونا ، ورغم تشابه الأعراض بشكل كبير، إلا أن أعراض كورونا تكون أشد حد على المصاب ولا تستجيب لأدوية البرد وتسوء حالة المريض إذا لم يقم بتناول المكملات الغذائية والفيتامينات واتباع البروتوكول العلاجي الذي يقوم به الأطباء في مستشفيات العزل مع مرضى كورونا .
في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل مخيف خلال الأيام الماضية وتزايد أعداد المصابين والوفيات؛ يخشى الجميع من نقل عدوى فيروس كورونا الذي يحتاج إلى مناعة قوية لتصدى لأي فيروس أو ميكروب يهاجم الجسم، ويمكن خلال فترة الحجر المنزلي تقوية مناعة الجسم من خلال تغيير النمط الغذائي، وتناول الفيتامينات الصحية و أطعمة و مشروبات تعزز المناعة في وقت قصير؛ للوقاية من فيروس كورونا التاجي .