نشرة المرأة.. اكتشف أفضل أنواع الكمامة.. وبدون طبيب فرق بين أعراض البرد وكورونا والأكثر شيوعا

في ظل تفشي فيروس كورونا، يخشى الجميع أعراض الكورونا التي تتشابه مع أعراض البرد، خاصة في ظل تغيير حالة الطقس ، ومعاناة البعض من دور برد شديد خلال هذه الفترة، فيظنون أنها عدوى فيروس كورونا ، ورغم تشابه الأعراض بشكل كبير، إلا أن أعراض كورونا تكون أشد حد على المصاب ولا تستجيب لأدوية البرد وتسوء حالة المريض إذا لم يقم بتناول المكملات الغذائية والفيتامينات واتباع البروتوكول العلاجي الذي يقوم به الأطباء في مستشفيات العزل مع مرضى كورونا .



