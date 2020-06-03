أشعر بالخجل.. جاد شويري يدافع عن ذوي البشرة السمراء

دافع الفنان اللبناني جاد شويري عن ذوي البشرة السمراء بالتزامن مع حملة الدعم لهم والتي اجتاحت السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية وأكد على تضامنه مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد.
وكتب جاد ش شويري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام"، قائلا: "طوال حياتي ومن المرة الأولى التي ظهرت فيها على الشاشة ، أردت أن أصور بإيجابية وأن أدافع عن السود ".
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وأضاف: "شارك عارضين رئيسيين في أغنيتي الأولى Aollak eh واغنية لولا جفان "ما فيش كدا" التي شاركت في كتابتها والتي تقول أن الحب لا يفرق بين العمر، الجنس و اللون، إلى أغنية نيكول سابا "بحبك قوي " حيث الموضوع كله يتعلق بضرب حبيب نيكول بسبب لونه و ينتهي الفيديو بالرسالة المكتوبة "لا للعنصرية".
وتابع "شويري"، قائلا: "اليوم ، ما زلت أشعر بالخجل من كوني من البشر وما زلت مضطرًا للدفاع عن هذه الحقوق خاصة عندما أرى ما يحدث في بلد يفترض أنه متقدم مثل الولايات المتحدة. لكنني أشعر أيضًا بالسعادة والامل عندما أرى كل هذه الناس في الشوارع".