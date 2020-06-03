أشعر بالخجل.. جاد شويري يدافع عن ذوي البشرة السمراء

دافع الفنان اللبناني جاد شويري عن ذوي البشرة السمراء بالتزامن مع حملة الدعم لهم والتي اجتاحت السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية وأكد على تضامنه مع ضحية الشرطة الأمريكية جورج فلويد.





وكتب جاد ش شويري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام"، قائلا: "طوال حياتي ومن المرة الأولى التي ظهرت فيها على الشاشة ، أردت أن أصور بإيجابية وأن أدافع عن السود ".





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وأضاف: "شارك عارضين رئيسيين في أغنيتي الأولى Aollak eh واغنية لولا جفان "ما فيش كدا" التي شاركت في كتابتها والتي تقول أن الحب لا يفرق بين العمر، الجنس و اللون، إلى أغنية نيكول سابا "بحبك قوي " حيث الموضوع كله يتعلق بضرب حبيب نيكول بسبب لونه و ينتهي الفيديو بالرسالة المكتوبة "لا للعنصرية".



