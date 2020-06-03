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رياضة

قواعد جديدة.. الاتحاد الآسيوي يعلن عودة دورى الأبطال.. وثلاث مدن مرشحة لاستضافته

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:42 م
دورى ابطال اسيا
دورى ابطال اسيا
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عبدالله هشام
اتفقت الاتحادات الأهلية في قارة آسيا على عودة دورى الأبطال 2020 بعد توقفه منذ مارس الماضي على خلفية انتشار فيروس كورونا.


وخلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد الآسيوي صباح اليوم، الأربعاء، أعلن أنه سيتم استئناف المباريات بنظام التجمع سواء في دور المجموعات أو أدوار الإقصاء من مباراة واحدة.




ووضع الاتحاد الآسيوي موعدا مبدئيا لاستئناف المسابقة، على أن يبدأ دور المجموعات يوم ويستمر حتى 26 سبتمبر، ويلعب دور ربع النهائي يوم 4 نوفمبر.


وتلعب مباريات دور نصف النهائي يوم 25 نوفمبر والنائي يوم 5 ديسمبر.


ورشح الاتحاد الآسيوي 3 مدن لاستضافة البطولة وهي دبي الإمارات، والدوحة قطر، وطشقند أوزبكستان، وسيتم إجراء قرعة لاختيار المدينة والملعب بالنسبة للمواجهات.


كما قرر الاتحاد الآسيوي أن يكون النهائي من مباراة واحدة ورجوع الجماهير سيكون من دور نصف النهائي بشرط استقرار الوضع الصحي. 
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