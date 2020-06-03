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أخبار العالم

دفاع غريب من ترامب عن نظيره بوتين: يجب حضوره لقمة السبع

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:25 م
ترامب
ترامب
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قسم الخارجي
في خضم الأزمة السياسية والوبائية التي يعاني منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث الرجل عن غريمه الروسي فلاديمير بوتين وقمة مجموعة السبع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال ترامب إنه من المنطقي أن تتم دعوة روسيا لقمة مجموعة السبع، وذلك بعد ذيوع معارضات من حضور روسيا للقمة الهامة.

وأكد بذلك  ترامب موقفه المؤيد لحضور  نظيره الروسي  بوتين إلى القمة القادمة.

ذكر لشبكة فوكس نيوز، على أن دعوة بوتين ستساهم في  تسوية مختلف المسائل المطروحة على أجندة الاجتماع.

ونوه ترامب إلى إسهام روسيا في دعم استقرار الأسواق النفطية في وقت سابق من العام الجاري، ما صب في مصلحة جميع اللاعبين في أسواق الطاقة.

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