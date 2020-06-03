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تعليم

نتيجة إعدادية بورسعيد 2020/2021 عبر هذا الرابط

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:34 م
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،
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كتب محمد الغزاوى
اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99,26 % وذلك بإحدى قاعات ديوان عام المحافظة.


وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد نسبة نجاح مرتفعة خلال هذا العام  ، مقارنة بالأعوام السابقة ، موجها التهنئة لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور على النجاح والتفوق .


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وطالب محافظ بورسعيد أبناءه الطلاب خلال كلمته، بعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، مشيرا الى أن الدروس الخصوصية تهدر وقت أبنائنا وتفقدهم القدرة على اتخاذ القرار، وتعتبر مخالفة لقرار رئيس الوزراء خلال هذه المرحلة، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بالمرور على كافة سناتر الدروس الخصوصية وتشميعها ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مشددا على أن أى مدرس يقوم بإعطاء دروس خصوصية سيتم إيقافه عن العمل فورا .


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وأوضح محافظ بورسعيد أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية ١١ ألفا و٢٥٨ طالبا وطالبة ، من إجمالى طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم  ١١ ألفا و٢٦٤ طالبا وطالبة .


وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع ، ضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة ، خاصة فى بورسعيد والتى تعتبر المحافظة الرقمية الأولى  ، وتدريب الطلاب على أحدث النظم التعليمية التكنولوجية بما يساهم فى الارتقاء بالمستوى التعليمى .


ووجه اللواء عادل الغضبان ، رسالة لأولياء الأمور بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة المصرية والبعد عن تجمعات الدروس الخصوصية والحفاظ على سلامة أبنائهم ، خاصة فى ظل جائحة كورونا وضرورة تعليم الطلاب المنافسة الشريفة والاعتماد على الذات وتحمل المسئولية متنميا للطلاب مزيدا من النجاح والتفوق .


حضر اعتماد النتيجة كل من  الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، وقيادات مديرية التربية والتعليم، ومديرو الإدارات والمدارس المختلفة.


للحصول على النتيجة اضغط هنا 
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