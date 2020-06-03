تعرف على مواصفات سيارة هوندا الجديدةUR –V

يطور الان مصنع هوندا بمدينة ووهان الصينية نموذج جديد من سيارات UR –V وسيحصل النموذج على هيكل بطل 4 أمتار و82 سم شبيهة بهياكل سيارات UR –v الحالية مع بعض التعديلات التي ستطال أشكال الصابيح وتصميم لواجهة الخلفية .





اما من أكثر التعديلات الموجودة أيضا هي تقنيات الإضاءة الجديدة التي ستحصل عليها المصابيح ستزود المصابيح الأمامية بـ9 بالإضافة إلى إضاءة LED وتمتد على طول المصباح من الأسفل كما سيتغير شكل الزجاج الخلفي في السيارة



كما تحصل هذه السيارة على انظمة جديدة لعزل الضوضاء الخارجية وعلى سقف بانورامي كبير يمكن حجبه من الداخل بستائر مترحكة كهربائية



واكدت التسريبات أن النسخ الأساسة من هذه السيارات ستعتمد على محركات بسعة 1.5 لتر و193 حصان ومحركات توربينية لترين وعز 272 حصان وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل .



كما تعمل بنظام دفع امامي كما يمكن للراغبين طلب نسخ معدلة مزودة بنظامي دفع امامي ورباعي وتعتبر تلك السيارة من بين أكثر سيارات الكروس أوفر مبيعا في العالم لما تتميز به من عملية وأناقة.



