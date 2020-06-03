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أخبار العالم

الصحة العالمية: تراجع الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أوروبا تواصل انخفاضها.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية: "لقد شهد أمس أقل عدد من الحالات المبلغ عنها في أوروبا منذ 22 مارس".

واستدرك قائلا إنه على الرغم من ذلك، فإن المنظمة قلقة بشكل خاص بشأن وتيرة تفشي الوباء في أمريكا الوسطى والجنوبية، حيث "تشهد العديد من البلدان تسارعا في انتشار الوباء".

وأضاف أنه "تم الإبلاغ عن أكثر من 100.000 حالة إصابة بفيروس كورونا لمنظمة الصحة العالمية في كل من الأيام الخمسة الماضية. وقال تيدروس إن الأمريكتين لا تزالا تمثلان معظم الحالات".

وتابع:"لعدة أسابيع ، كان عدد الحالات المبلغ عنها كل يوم في الأمريكتين أكثر من بقية العالم أجمع".

وأشار أيضا إلى أن منظمة الصحة العالمية تشهد زيادة في الحالات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
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