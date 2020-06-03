مفيد فوزي يظهر على الهواء بكمامة.. فيديو

ظهر الإعلامى الكبير مفيد فوزي، على الهواء وهو يرتدى الكمامة، لحماية نفسه ومن حوله من فيروس كورونا المستجد وقال " انا مش بتحرك غير بالكمامة".





وأضاف مفيد فوزي، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه يقوم بتقطيع الكمامة بعد أن يرتديها لوقت معين.





وتساءل مفيد فوزي، متى اقوم بالقاء الكمامة فى القمامة، ليرد تامر أمين قائلا : " الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال الكامة تلقى بعد أن تصبح رطبة".





وأوضح مفيد فوزي، أن الجميع عليه أن يلتزم بتعليمات وزارة الصحة للمرور من هذه الأزمة التى يعانى منها جميع دول العالم.

ولفت مفيد فوزي، إلى أن الجميع يشاهد ويتابع الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا ولذلك على الجميع توخى الحذر.