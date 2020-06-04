ضخ أدوية المناعة بالصيدليات.. صحة البرلمان تحذر من أعراض استخدامها دون إصابة.. ومطالب بإتاحة بروتوكولات علاج كورونا

أزمة وعي

بدورها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة، الوزارة بإتاحة برتوكولات علاج فيروس كورونا بالصيدليات بدلا من اقتصارها على الوزارة، وذلك لإتاحتها للمرضى والمشتبه بهم، لتخفيف الضغط على طلب الأدوية من صيدليات الوزراة ولمكافحة برتوكولات العلاج المغشوشة، التي يتم تداولها على السوشيال ميديا.









وأوضحت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سحب أدوية المناعة من الصيدليات أزمة وعي، يتحمل جزء منها وزارة الصحة التي طالبت المواطنين بزيادة المناعة لمواجهة الفيروس ولم تحذر المواطنين من خطورة سحب الأدوية من الصيدليات وتأثيرها على الأزمة، خاصة في ظل زيادة حالات الإصابة ونقص الأدوية بالصيدليات.









وطالبت الوزارة بإطلاق حملات توعية لتحذير المواطنين من خطورة سحب وتخزين أدوية المناعة، بجانب التأكيد على توفير جميع البروتوكولات الخاصة بعلاج كورونا بالصيدليات وإتاحتها بوفرة خلال الفترة المقبلة.







