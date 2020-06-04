ضخ أدوية المناعة بالصيدليات.. صحة البرلمان تحذر من أعراض استخدامها دون إصابة.. ومطالب بإتاحة بروتوكولات علاج كورونا

- صحة البرلمان: تناول أدوية المناعة دون داع يسبب أعراضا جانبية خطيرة
- برلمانية تطالب وزارة الصحة بإتاحة بروتوكولات علاج كورونا بالصيدليات
- لمنع تخزينها.. برلماني يطالب بعدم صرف أدوية المناعة إلا بروشتة
طالب نواب لجنة الصحة بالبرلمان، بزيادة إنتاج الأدوية، خاصة أدوية المناعة وبروتوكولات علاج فيروس كورونا وضخها بالصيدليات خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، مؤكدين أن الفترة القادمة قد تشهد عجزا لأدوية المناعة وعلاج كورونا نتيجة زيادة الإقبال عليها.
يأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لممثلي عدد من شركات الأدوية بزيادة القدرة الإنتاجية للأدوية خاصة أدوية المناعة، وزيادة ضخها بالصيدليات، لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأوضح النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن سبب أزمة نقص الأدوية بالصيدليات هو الإقبال الكثيف من قبل المواطنين لشراء أدوية المناعة دون داعٍ، وأغلبهم يكون غير مصاب أو مشتبه به لكنه يسعى لتخزين هذه الأدوية خوفا من غلاء أسعارها أو عدم توافرها.
وطالب النائب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، المواطنين بعدم سحب هذه الأدوية من الصيدليات وإتاحتها للمصابين أو المشتبه بهم، محذرا من تعاطي أدوية المناعة دون داع حتى لا يصابوا بأعراض جانبية خطيرة، هم في غنى عنها.
كما حذر أصحاب الصيدليات من تخزين الأدوية والامتناع عن بيعها للمواطنين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية من قبل مسئولي التفتيش بوزارة الصحة، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن الصيدليات المخالفة أو الممتنعة عن بيع الأدوية.
أزمة وعي
بدورها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة، الوزارة بإتاحة برتوكولات علاج فيروس كورونا بالصيدليات بدلا من اقتصارها على الوزارة، وذلك لإتاحتها للمرضى والمشتبه بهم، لتخفيف الضغط على طلب الأدوية من صيدليات الوزراة ولمكافحة برتوكولات العلاج المغشوشة، التي يتم تداولها على السوشيال ميديا.
وأوضحت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سحب أدوية المناعة من الصيدليات أزمة وعي، يتحمل جزء منها وزارة الصحة التي طالبت المواطنين بزيادة المناعة لمواجهة الفيروس ولم تحذر المواطنين من خطورة سحب الأدوية من الصيدليات وتأثيرها على الأزمة، خاصة في ظل زيادة حالات الإصابة ونقص الأدوية بالصيدليات.
وطالبت الوزارة بإطلاق حملات توعية لتحذير المواطنين من خطورة سحب وتخزين أدوية المناعة، بجانب التأكيد على توفير جميع البروتوكولات الخاصة بعلاج كورونا بالصيدليات وإتاحتها بوفرة خلال الفترة المقبلة.
مخزون علاجي
فيما طالب النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بعدم صرف الأدوية خاصة المتعلقة بالمناعة إلا بروشتة وتحت إشراف طبيب خلال الفترة الحالية، وذلك للقضاء على أزمة سحب المواطنين للأدوية من الصيدليات دون مبرر، وتوفيرها لمصابي فيروس كورونا والمشتبه بهم.
كما اقترح رضوان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يتم توفير مخزون من برتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا داخل كل مستشفى، على أن يتم الإبلاغ الفوري في حالة نقص أو انتهاء هذا المخزون، حتى تتكفل الوزارة بإرسال كميات أخرى حتى تتمكن المستشفيات من مواجهة زيادة حالات الإصابة وعلاج المرضى.
وطمأن النائب المواطنين بعدم وجود نقص ببروتوكولات العلاج الخاصة بكورونا، كما تسعى وزارة الصحة لضخ أدوية المناعة بالصيدليات، محذرا إياهم من سحب الأدوية على حساب المحتاجين إليها من المصابين والمشتبه في إصابتهم.