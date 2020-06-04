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أخبار العالم

بقيمة 130 مليار يورو.. ميركل تقر حزمة مالية ضخمة لخروج ألمانيا من كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:35 ص
ميركل
ميركل
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قسم الخارجي

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حزمة مالية كبيرة للتحفيز تتضمن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لتشجيع الاستهلاك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

وأقرت الحكومة الألمانية، خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو، لانتشال البلاد من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


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ولفتت ميركل إلى أن الائتلاف الحاكم وافق على حزمة التحفيز، وتستهدف تسريع تعافي اقتصاد ألمانيا من الجائحة.


وقالت ميركل إن حزمة التحفيز تتضمن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة، وحوافز لشراء سيارات جديدة وتقديم مساعدات للبلديات المثقلة بالديون.


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