بعد إصابة دينا حويدق بـ كورونا.. سلبية نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته

كشف الفنان أحمد السقا عن حقيقة إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد؛ بعد إعلان الإعلامية دينا حويدق، إصابتها بالفيروس، والتى تشارك مها الصغير زوجة السقا فى برنامج "its show time" على قناة cbc.





عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية "ستورى "، "أنا وزوجتي بخير الحمد لله، والتحليل طلع وكله تمام الحمد لله وربنا يشفي كل من أصيب". وكتب أحمد السقا





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وكان ذلك بعد أن أكدت مصادر لـ "صدى البلد"، أن زوجة احمد السقا مها الصغير أجرت التحليل الخاص بفيروس كورونا لتثبت النتائج سلبية الحالة.





وكان خضع أحمد السقا ومها الصغير إلى التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد عقب إعلان الإعلامية دينا حويدق إصابتها بالفيروس.



