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فن

بعد إصابة دينا حويدق بـ كورونا.. سلبية نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:09 ص
احمد السقا وزوجته
احمد السقا وزوجته مها الصغير
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان أحمد السقا عن حقيقة إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد؛ بعد إعلان الإعلامية دينا حويدق، إصابتها بالفيروس، والتى تشارك مها الصغير زوجة السقا فى برنامج "its show time" على قناة cbc. 

وكتب أحمد السقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية "ستورى "أنا وزوجتي بخير الحمد لله، والتحليل طلع وكله تمام الحمد لله وربنا يشفي كل من أصيب".

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وكان ذلك بعد أن أكدت مصادر لـ "صدى البلد"، أن زوجة احمد السقا مها الصغير أجرت التحليل الخاص بفيروس كورونا لتثبت النتائج سلبية الحالة. 

وكان خضع أحمد السقا ومها الصغير إلى التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد عقب إعلان الإعلامية دينا حويدق إصابتها بالفيروس. 

وخرجت بعض الأقاويل التى تروج لشائعة احتمالية إصابة أحمد السقا وزوجته بالفيروس نتيجة اخطلاتهما بالإعلامية دينا حويدق منذ فترة قصيرة وتحديدا أثناء تصوير برنامج "its show time" على قناة cbc.  
بعد إصابة دينا حويدق بـ كورونا.. سلبية نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته
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