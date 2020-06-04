3ص.. نزغرط لك على الهواء.. بسمة وهبة تهاجم المتنمرين على شقيقة محمد رمضان.. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن حملات السخرية التي طالت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، وصورتها في حفل زفافها، غير مقبولة وكلمة سخرية وصف قليل على ما حدث.

وأضافت بسمة وهبة خلال تقديمه برنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، أن ما حدث مع شقيقه محمد رمضان قلة أدب وجهل ومرض، والعنصرية لا يمكن وصفها إلا بذلك.

وتابعت بسمة وهبة: " مبروك يا ايمان ولو ينفع اننا نزغرط لكى على الهواء كنا فعلنا ذلك.. حقك تفرحى ومتزعليش.. وتجاهلى حشرات السوشيال ميديا.. محتاجين مستشفيات نفسية تعالج المرضى المنطلقين على السوشيال ميدا لإفساد حياة الناس".

وأشارت بسمة وهبة إلى أن " :"كل اللى تنمروا على شقيقة محمد رمضان محتاجين علاج نفسى والموضوع مش مجرد نكتة أو كلمتين على صورة.. فيه ولاد وبنات انتحروا وموتوا نفسهم وبيوت خربت بسبب العنصرية والتنمر.. بس إيمان رمضان طلعت أجدع منهم كلهم ".

ولفتت بسمة وهبة إلى أن جميلة وردك كان قوى عليهم.. مليون مبروك يا ايمان وانتى كنتى قمر"