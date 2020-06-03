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فن

مشاهير تعرضن للتنمر على أشكالهن.. شقيقة محمد رمضان: مقتنعة بشكلي.. وأشهرهن إليسا ودينا الشربيني

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:16 ص
شقيقة محمد رمضان
شقيقة محمد رمضان
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شروق ابراهيم
في الأعوام الأخيرة، انتشرت حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مواجهة ظاهرة التنمر التي تؤثر سلبا على المجتمع وتخلق حالة من الاحتقان بين أبنائه، ولم يسلم المشاهير من السخرية والتنمر على أشكالهم، وآخرهم إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان.


تعرضت إيمان محمد رمضان للتنمر بعد انتشار صور من حفل زفافها الذي أقيم يوم الأحد الماضي، وهو ما دفعها للرد على مهاجميه برسالة قوية عكست ثقتها في نفسها، ولتؤكد أن ما تم تداوله من تعليقات مشينة لم يفسد فرحتها بزواجها.


وقالت عبر حسابها على "تويتر": "‏في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه، الحمد لله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفيني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم".



وقبل إيمان محمد رمضان؛ واجهت دينا الشربيني نفس المصير بسبب إطلالتها في حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي في 2018، وواجهت حملة كبيرة من التنمر بسبب فقدانها الكثير من وزنها بخلاف الصور التي التقطت لها بدون إضاءة جعلتها محط سخرية للكثيرين.


وردت دينا الشربيني على هذه الحملة في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس قائلة: "في ناس شبهوني بـ السلعوة بس أنا أهلي ربوني إني متريقش على حاجة ربنا خلقها وبالذات الشكل، وللأسف اللي أهلي زرعوه فيه مالقهوش في الناس.. وانا زعلت بس عشان والدي والدتي بيقروا على فيسبوك شتمية على بنتهم".



أما إليسا فكانت الأشرس بين النجمات اللاتي تعرضت للتنمر بتوجيه رسالة نارية لمهاجميها في إحدى الندوات الثقافية قائلة: "أنا بتعرض للتنمر.. والناس اللي بتسخر من فمي أو أي شيء آخر لا يؤثرون فيَّ نهائيا.. أنا إليسا وإذا أحد منهم قادر أن يحقق ما حققته يأتي ويحكي معي".


وأبدى جمهور النجمة اللبنانية إعجابهم الشديد بثقتها في نفسها وقوة شخصيتها في الرد على المتربصين بها، مؤكدين أنها رمز للأنوثة والجمال.


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