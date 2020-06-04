معتز إينو: احتفلت بتسجيلي في الزمالك ورفضت ذلك أمام الأهلي.. فيديو

كشف معتز إينو نجم الأهلي السابق، عن سبب احتفاله بجنون بعد تسجيل هدفه الأول في الزمالك، ورفض الاحتفال بعد تسجيله بقميص حرس الحدود في مرمى الأهلي.





وقال معتز إينو، في تصريحات متلفزة مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إنه عاش فترة مهينة في الزمالك، بينما كان متوهجا في فترة تواجده بالأهلي ، مشيرا إلى أنه عند تسجيل أول أهدافه في شباك الزمالك بمرمى عبد الواحد السيد، شعر بسعادة كبيرة، واحتفل بسبب إثبات قدرته.









وأضاف معتز إينو ، أنه لم يكن يريد أن يرحل عن الأهلي وكان يرغب في الاستمرار لفترة أطول، حيث إنه كان وقتها مازال يملك القدرة على اللعب.





وأوضح معتز إينو، حسام البدري كان يضعني في ترتيب اللاعبين ثالثا، وهذا ما كنت أرفضه، وهو ما دفعني إلى التحدث إليه والاتفاق على الرحيل.





وأشار معتز إينو، إلى أنه رحل من الأهلي وعند تسجيله هدفا رائعا في شباك شريف إكرامي حارس مرمى القلعة الحمراء، رفض الاحتفال بسبب عشقه للأهلي.





وقال معتز إينو، عشت أفضل مراحل حياتي مع عشت أفضل مراحل حياتي مع الأهلي، وتوجت معه بأفضل الألقاب وربحت ١٤ بطولة، بينما توجت مع الزمالك ببطولة واحدة.



