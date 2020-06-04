كراڤت منقوش.. أحمد فلوكس ينشر صورة ببدلة كلاسيك

شارك الفنان احمد فلوكس جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وظهر احمد فلوكس في الصورة ببدلة كلاسيك مع كراڤت منقوش .





كما نالت الصورة إعجاب العديد من جمهوره وتفاعل الجمهور معها بالتعليقات جاء بعضها كالاتي :





الله يحميك ماشاء الله منور





انت قلبي





راجل من ضهر راجل





من جهة أخرى، عاد الفنان أحمد فلوكس لإثارة الجدل مُجددًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت نشاطاته الأخيرة عبر موقع "إنستجرام"، وجود علاقة بينه وبين الإعلامية اللبنانية ديالا مكي التي تقدم أحد برامج الفاشون بتليفزيون دبي.









وتسببت التعليقات والمحادثات الأخيرة التي دارت بين أحمد فلوكس وديالا أمام المتابعين في تساؤل الكثير منهم عن طبيعة العلاقة بينهما، خاصة أن فلوكس كتب تدوينة قال فيها: "اللي باعنا خسر دلعنا"، لتعلق ديالا قائلة: "شو قصدك؟".