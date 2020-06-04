مرتضى منصور أذكى شخصية رياضية.. مجاهد: الجنايني لا يصلح لرئاسة اتحاد الكرة





وقال أحمد مجاهد، تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten"، "لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة سواء تم تطبيق بند الـ 8 سنوات أو إلغاؤه، وسأبتعد هذه الدورة لكي أشاهد وجوهًا جديدة، ودورها فى إدارة الكرة فى مصر".





أحمد مجاهد "لا أظن ترشح أحمد شوبير على مقعد رئاسة اتحاد الكرة أمام هاني أبوريدة". وأضاف





أحمد مجاهد "اختلفنا كثيرا مع مرتضي منصور رئيس الزمالك ولكنه أذكي ما رأيت في الوسط الرياضي". وتابع







