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رياضة

مرتضى منصور أذكى شخصية رياضية.. مجاهد: الجنايني لا يصلح لرئاسة اتحاد الكرة

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:40 ص
عمرو الجنايني ومرتضي
عمرو الجنايني ومرتضي منصور
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حسام الحارتي
كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن موقفه من الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.

وقال أحمد مجاهد، تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten"، "لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة سواء تم تطبيق بند الـ 8 سنوات أو إلغاؤه، وسأبتعد هذه الدورة لكي أشاهد وجوهًا جديدة، ودورها فى إدارة الكرة فى مصر".

وأضاف أحمد مجاهد "لا أظن ترشح أحمد شوبير على مقعد رئاسة اتحاد الكرة أمام هاني أبوريدة".

وتابع أحمد مجاهد "اختلفنا كثيرا مع مرتضي منصور رئيس الزمالك ولكنه أذكي ما رأيت في الوسط الرياضي".


وأكد أحمد مجاهد أنه طالب محمد فضل بعدم التواجد في اللجنة الخماسية المؤقتة في الوقت الجاري، متابعا "كنت أريده أن ينتظر 7 أشهر ويدخل انتخابات اتحاد الكرة المقبلة".

واختتم أحمد مجاهد، "عمرو الجنايني لا يصلح أن يكون رئيسًا لـ اتحاد الكرة، ولكن كرئيس لجنة مؤقتة لملف معين مناسب له".
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