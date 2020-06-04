بجرعة سم.. انتحار فنانة هندية لرفض حبيبها الزواج منها.. تفاصيل

أقدمت الفنانة الهندية الشهيرة تشاندانا البالغة من العمر 29 عامًا على الانتحار بسبب تعرضها إلى أزمة عاطفية خاصة بعد رفض صديقها الزواج منها.





ووجهت الشرطة لصديق الفنانة المنتحرة تهمة التحريض على الانتحار وتم التحقيق معه وعائلته لكشف أسباب الانتحار وهو ما ذكرته مجلة "جولولى".





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وكانت تشاندانا تناولت سما فى طعامها بمنزلها بجنوب الهند وقامت بنشر فيديو قبل الانتحار توجه فيه رسالة إلى صديقها الذى رفض الزواج منها ويدعى دينيش تقول فيه: "قلت لو مت، فهذا أمر جيد لك، لذا، أنا أنهي حياتي وأنت سبب ذلك، دينيش"، أرسلت المقطع إلى دينيش ووالديه ووالديها وأصدقائها.



