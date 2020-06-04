AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أشادت بدوره في البرنس.. أحمد زاهر للإعلامية مها الصغير: شكرًا على كلامك الرائع

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:27 ص
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسينى
شارك النجم أحمد زاهر متابعيه، فيديو جديد للإعلامية مها الصغير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ليرد على حديثها في برنامجها عن تمثيله وبراعته في مسلسل البرنس والذى لاقى إعجاب الكثير من متابعين المسلسل.

وكتب معلقًا على الفيديو: "شكرًا جدا مها الصغير على كلامك الرائع عنى وشكرًا جدًا على الحلقة الجميلة اللى عملتيها معايا".

وشارك النجم أحمد زاهر في مسلسل البرنس لرمضان ٢٠٢٠ ىوتدور أحداث مسلسل البرنس، حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
 
مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريهام سعيد لـ أحمد زاهر: حقيقي أبدعت في مسلسل البرنس

أحمد زاهر: سعيد بنجاح مسلسل البرنس

هيفضل الحب موجود بين الأخوات مهما حصل ... نور من مسلسل البرنس

أحمد زاهر يشوِّق متابعيه للأحداث التالية في مسلسل البرنس.. شاهد

الحرب بدأت.. أحمد زاهر يشوق متابعيه بمشهد من البرنس

مكسر الدنيا.. أحمد زاهر ينشر صورة من مسلسل البرنس عبر إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز.. تفاصيل أيامه الأخيرة ومعاناته مع المرض

مع البلالين.. لجين عمران تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

قبل دخول الصيف.. إدارة مكافحة العدوى: المروحة والتكييف يساعدان على نقل فيروس كورونا ..فيديو

وفيات كثيرة.. السويد تفشل في مواجهة كورونا بسبب الإجراءات التدريجية

أخبار الفن.. نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته.. إصابة رحمة بفيروس كورونا.. انتحار فنانة هندية

أوقفوا المنشورات.. تحذير صارم من شقيقة زعيم كوريا الشمالية للجارة الجنوبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور

شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور

مجلة Vogue تستبدل صور المشاهير بعاملات مجهولات في مواجهة كورونا