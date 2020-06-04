أشادت بدوره في البرنس.. أحمد زاهر للإعلامية مها الصغير: شكرًا على كلامك الرائع

شارك النجم أحمد زاهر متابعيه، فيديو جديد للإعلامية مها الصغير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





ليرد على حديثها في برنامجها عن تمثيله وبراعته في مسلسل البرنس والذى لاقى إعجاب الكثير من متابعين المسلسل.





وكتب معلقًا على الفيديو: "شكرًا جدا مها الصغير على كلامك الرائع عنى وشكرًا جدًا على الحلقة الجميلة اللى عملتيها معايا".

وشارك النجم أحمد زاهر في مسلسل البرنس لرمضان ٢٠٢٠ ىوتدور أحداث مسلسل البرنس، حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.