نائب محافظ الغربية: تعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة لدعم المشروعات التنموية

قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن المحافظة لا تألوا جهدًا في تعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة، بما يُساهم في توفير عائدات مالية لدعم عدد من المشروعات التنموية داخل نطاق المحافظة وبما يساهم أيضا في الارتقاء بالدخل القومي للمحافظة.
وخلال حضوره مراسم توقيع برتوكول تعاون مع احدي الشركات الخاصة، أكد عطا أن المحافظة حريصة علي الارتقاء بمنظومة النظافة داخل مراكز ومدن المحافظة، والعمل علي القضاء على ظاهرة النباشين بصناديق القمامة والحد من إلقائها بالشوارع.
وأوضح نائب محافظ الغربية، أنه تم إسناد قطاع منطقة الاستاد، والذي يشمل حي أول وحي ثان طنطا لإحدي الشركات الخاصة، والتى تمتلك خبرة واسعة خارج مصر في مجال تحسين وتنمية البيئة، حيث ستتولي جمع القمامة من المنازل والمحال التجارية مقابل اشتراك شهري بمبلغ زهيد.
وخلال حضوره مراسم توقيع برتوكول تعاون مع احدي الشركات الخاصة، أكد عطا أن المحافظة حريصة علي الارتقاء بمنظومة النظافة داخل مراكز ومدن المحافظة، والعمل علي القضاء على ظاهرة النباشين بصناديق القمامة والحد من إلقائها بالشوارع.
وأوضح نائب محافظ الغربية، أنه تم إسناد قطاع منطقة الاستاد، والذي يشمل حي أول وحي ثان طنطا لإحدي الشركات الخاصة، والتى تمتلك خبرة واسعة خارج مصر في مجال تحسين وتنمية البيئة، حيث ستتولي جمع القمامة من المنازل والمحال التجارية مقابل اشتراك شهري بمبلغ زهيد.