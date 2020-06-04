نائب محافظ الغربية: تعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة لدعم المشروعات التنموية

قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن المحافظة لا تألوا جهدًا في تعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة، بما يُساهم في توفير عائدات مالية لدعم عدد من المشروعات التنموية داخل نطاق المحافظة وبما يساهم أيضا في الارتقاء بالدخل القومي للمحافظة.



وخلال حضوره مراسم توقيع برتوكول تعاون مع احدي الشركات الخاصة، أكد عطا أن المحافظة حريصة علي الارتقاء بمنظومة النظافة داخل مراكز ومدن المحافظة، والعمل علي القضاء على ظاهرة النباشين بصناديق القمامة والحد من إلقائها بالشوارع.