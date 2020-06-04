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فن

اليوم.. إليسا في بث مباشر مع الجمهور

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:38 ص
اليسا
اليسا
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آيه عاطف
تستعد الفنانة إليسا، للظهور اليوم، الخميس، في بث مباشر مع جمهورها، في ظل أزمة فيروس كورونا الراهنة.

نشرت إليسا فيديو من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليه قائلة: "بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، روتانا والمكتب الفني لمجموعة MBC .. ‏يقدمون ⁧‫#مكملين_معاكم‬⁩ انتظرونا ببث مباشر على ⁦‪."#ShahidVIP‬ اليوم في العاشرة مساء بتوقيت السعودية @audiorotana".

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يذكر أن حققت أغنية قهوة الماضي للفنانة اللبنانية إليسا 2 ملايين مشاهدة بعد مرور 10 أيام على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب. 

تقول كلمات الأعنية: "بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلــك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك .. بدي حدا شوفو إنت لو طــــل .. إقعد بوجو عالهدا واتأملــك  .. حبيبي".

بكل مطرح في أنا وأنت ســـوا .. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى .. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا .. يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــلك .. وانطرت وحدي الموعد المنســي  .. وحدي ومعي ذكرى هوى أمسـي  .. ومرقو إيديي بوّسو الكرسي .. الـ كانت عا بعدك بالدني حبســي".

الأغنية من كلمات سهام شعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري.

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