AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التطوير العقاري: زيادات سعرية متوقعة تتراوح بين 10 و15% خلال 2020

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:13 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن النظرة التفاؤلية هي المسيطرة على رؤية المطورين العقاريين للقطاع، اعتمادًا على عنصرين، هما النظرة المتفائلة للاقتصاد المصري بصفة عامة وهي النظرة القائمة على تصنيف المؤسسات الدولية لمصر. 

وأضاف "حسنين" أن العنصر الثاني هو وجود زيادة سكانية وهو ما يعني احتياج حقيقي إلى وحدة سكنية وطلب حقيقي على العقار، وبالرغم أن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني لم تكن هي المرجوة ولكن هناك تفاؤلًا بأداء السوق خلال الربع الثالث ليقود القطاع العقاري الاقتصاد المصري الفترة المقبلة. 

وأشار إلى تلقي الشركات العقارية طلبات بمواصفات جديدة للوحدات تتناسب مع مكوث الأفراد في المنزل، كما أن الشركات لديها خطة لطرح مشروعات الفترة المقبلة، ما يؤدي لنشاط السوق. 


وقال إنه عقب انتهاء أزمة كورونا فإن العالم سيتغير سيكون هناك تأثير فعلي على التجارة خاصة الإلكترونية التى ستزيد وهو ما يؤثر على القطاع التجاري في السوق العقاري، إلا أن مصر بعيدة عن هذا التوجه حاليًا وسيظل هناك طلب على المحلات والمولات التجارية. 

وأوضح أن عمل الموظفين من المنزل أمر مؤقت نتيجة أزمة كورونا الحالية وليس من المتوقع استمرار عمل الموظفين بنسبة كبيرة من المنزل في مصر بعد انتهاء الأزمة.

وتوقع زيادة في الطلب على شراء العقارات خلال الفترة المقبلة، حيث إن هناك طروحات متعددة بدأت بطرح هيئة المجتمعات العمرانية لمشروع جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وطروحات أخرى، منها طرح التعمير والإسكان الذي يتوقع أن يكون الأكبر، خاصة أنه يضم وحدات جاهزة للاستلام. 

وتوقع زيادات سعرية تتراوح بين 10 و15 % خلال العام الجاري.

وأكد أن تراجع الجنيه أمام الدولار يجعل العقار فرصة آمنة للاستثمار أمام العملاء "وهو ما يعني زيادة الإقبال على العقار، ويدعم الرؤية التفاؤلية للمطورين حول أداء السوق الفترة المقبلة، فالناس تضع أموالها بالعقار للاحتفاظ بقيمتها".

وقال إن مصر عقب أزمة كورونا تمكنت من عودة العمل لمعدلاتها الطبيعية بالتدريج، فالأزمة كبيرة وتؤثر على العالم بالكامل ولكن التأثير على الاقتصاد المصري والقطاع العقاري ستكون أقل من الدول المحيطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء: خفض أسعار البنزين بـ مصر لنهاية العام المالي.. حظر التجول يتدخل في الأمر

دراسة لـ ديلي ميل: سياسة العمل من المنزل قد تستمر بعد كورونا

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية.. قرار جديد من الرئيس السيسي حول اتفاقية قرض ثان من الكويت

أسعار الذهب اليوم الخميس 4 - 6 - 2020

منها الإسهال.. أعراض أولية لمصابي كورونا.. فيديو

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

حققت المعجزة في زمن قياسي.. القصة الكاملة لنجاح الهيئة الهندسية بإنشاء أكبر مجموعة كباري ورفع كفاءة الطرق الرئيسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور