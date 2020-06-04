بنك الابتكار المصري يفتح أبوابه لتلقي أفكار تصميم آلة بيع الخضراوات والفواكه

أعلن د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه سيتم اعتبارًا من اليوم تلقى أفكار ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري التابع للأكاديمية، لتصميم آلة نموذجية لبيع الخضراوات والفواكه الطازجة.





وتحتوي الآلة على خضار أو فاكهة الموسم، ويمكن أن تقدم السلطات، وعناصر الابتكار تكمن في التصميم، المستشعرات، ضبط درجة التبريد للحفاظ على الخضراوات والفاكهة بصورة طازجة، وضمان التغذية الدورية للآلة بالمنتجات الطازجة، وكيفية عرضها أو تغليفها، وأخيرًا الأسعار المعقولة لبيع الخضراوات والفاكهة، ويمكن تشغيل الماكينات في صالة الألعاب الرياضية والفنادق والمولات وغيرها من الأماكن العامة.

ويعتبر الهدف هو جعل المنتجات الطازجة أكثر سهولة وراحة، ويأتى هذا التحدي ضمن عدة تحديات في ظل معاونة الدولة فى إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة لإبطاء انتشار المرض واحتواء العدوى، وتقليل الاختلاط والتعامل المباشر بين الأفراد للمساعدة على الحد من انتشار الأمراض المعدية عموما بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وهناك بالفعل فى كثير من الدول المتقدمة تكنولوجيات مماثلة لما نطالب به مجتمع العلماء والمبتكرين المصريين.





وأضاف "صقر"، فى بيان اليوم، أن الأكاديمية ستمنح جائزة مالية للفائز الأول قدرها 30 ألف جنيهًا، والفائز الثاني 20 ألف جنيهًا، والفائز الثالث 10 آلاف جنيهًا، وأن الجوائز هى تقدير رمزى من الدولة للباحث أو المبتكر، وأن اختيار أفضل الأفكار يخضع لمعايير التقييم الفنى والاقتصادى والقابلية للتطبيق على أساس تنافسي، وأوضح سيادته أن بنك الابتكار المصرى هو المنصة التي وجه بإنشائها السيد رئيس الجمهورية فى منتدى الشباب بجامعة القاهرة، وهى المنصة الحكومية الأولي للابتكار المجتمعي في مصر ويمثل سوق إلكترونى ومعرض دائم للابتكارات فى كل المجالات بضمان الأكاديمية، وفى حالة اجتياز أحد الأفكار المطروحة التقييم الفنى والجدوى الاقتصادية والقدرة على التطبيق ودخول السوق، سوف تقدم الأكاديمية الدعم المادى اللازم والفنى اللازم للتطوير والتصنيع.



