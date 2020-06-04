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أخبار العالم

لم يعد مقبولا السكوت.. الرئيس اللبناني: أمارس صلاحياتي الدستورية كاملة

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:07 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني ميشال عون
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دعاء أبوهشيمة
رد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، على الإتهامات الموجهة له ولسياسته من قبل قائلا: "لم يعد مقبولا السكوت عن الاتهامات العشوائية التي توجه في الإعلام وفي السياسة للرئيس وللحكومة".

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، قال عون، في مستهل جلسة الحكومة: "أمارس صلاحياتي الدستورية كاملة، وأحترم صلاحيات الجميع لا سيما تلك التي تعود للحكومة ولرئيسها".

ودعا الرئيس اللبناني الوزراء إلى "التضامن والرد عبر شرح الوقائع وتبيان الحقائق وخصوصا أننا نحاول معالجة نتائج أعوام من الهدر والإهمال لم نكن نحن من مسببيها".

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وقرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، في بيان له اليوم الخميس، إعادة تمديد حالة التعبئة العامة اعتبارًا من الثامن من يونيو الجاري وحتى الخامس من يوليو القادم والابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا، والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات.

وجاء في نص البيان: "بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم الخميس  في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والأشغال العامة والنقل، والصحة العامة وعددا من القادة العسكريين".

استهل الرئيس اللبناني، الاجتماع بموجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة في 25 مايو الماضي في إطار الوقاية من فيروس كورونا، كما شدد على أهمية تقيد المواطنين بالإجراءات التي أصدرتها الحكومة. 

"وبالتالي، اقترح الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة استنادا إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت باقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 5/7/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة". 
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