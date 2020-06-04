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أخبار العالم

سائل كريه الرائحة.. طريقة غريبة للاحتجاج تقاطع جلسة لـ برلمان هونج كونج

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:18 م
برلمان هونج كونج
برلمان هونج كونج
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قسم الخارجي
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن نائبين من المعارضة في برلمان هونج كونج ألقيا سائلًا كريه الرائحة؛ احتجاجًا على حملة شنها الجيش الصيني ضد مظاهرات بميدان تيانانمن قبل 31 عامًا.

وأوضحت القناة أن النائبين إيدي تشو وراي تشان توجها إلى مقدمة قاعة المجلس التشريعي أثناء نقاش بشأن مشروع قانون مثير للجدل يجرم ازدراء النشيد الوطني الصيني وألقيا السائل كريه الرائحة بينما اشتبك الحراس معهما. ووصلت الشرطة ورجال الإطفاء إلى المكان في وقت لاحق.


ومن المتوقع أن يجرى التصويت النهائي على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المنتظر أن يحيي سكان هونج كونج ذكرى أحداث تيانانمن بإشعال الشموع في أنحاء المدينة.

ولأول مرة منعت الشرطة وقفة سنوية لإحياء ذكرى الحدث كانت تقام عادة في متنزه فيكتوريا بوسط المدينة معللة ذلك بتفشي فيروس كورونا.

تأتي عرقلة عمل المجلس التشريعي بعدما صوت مشرعون بالرفض على معظم التعديلات التي اقترحها الديمقراطيون على مشروع قانون النشيد الوطني.

وإذا تم تمرير هذا القانون فسوف يعاقب كل من يزدري النشيد الوطني بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام مع دفع غرامة تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار "عملة هونج كونج" (6450 دولارا أمريكيا) أو إحدى العقوبتين.

كما ينص على أنه يتعين على "جميع الأفراد والمؤسسات" احترام وتبجيل النشيد الوطني وعزفه وترديده "في المناسبات الملائمة".

ويأتي ذلك وسط استمرار الجدل بشأن التشريع الجديد للأمن القومي الذي وافق البرلمان الصيني على سنه لهونج كونج "للحد من التحريض والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي". 
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