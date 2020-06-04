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محافظات

للاطمئنان على مخزون المستلزمات الوقائية.. نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مخازن الصحة

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:55 م
المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية
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انجي هيبة
تفقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة وممثلى جهاز الأمن الوطنى والتفتيش المالى والإدارى وأعضاء اللجنة المخازن الرئيسية بمقر مديرية الصحة.

حيث مر على أقسام مخازن المديرية والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجى من جميع المستلزمات الطبية والعلاجية والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على أن أعمال اللجنة مستمرة فى مباشرة أعمالها بشكل يومى خلال تلك الفترة والمرور على باقى المؤسسات الطبية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

ياتي ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتعليماته للسادة المحافظين بتشكيل لجان بجميع المحافظات لتتولى المرور الدورى على جميع المستشفيات والوحدات الصحية.

وتتأكد اللجنة من توافر كافة المستلزمات الطبية والعلاجية وسبل الوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بناء على توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.
للاطمئنان على مخزون المستلزمات الوقائية.. نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مخازن الصحة
للاطمئنان على مخزون المستلزمات الوقائية.. نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مخازن الصحة
للاطمئنان على مخزون المستلزمات الوقائية.. نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مخازن الصحة
للاطمئنان على مخزون المستلزمات الوقائية.. نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مخازن الصحة
للاطمئنان على مخزون المستلزمات الوقائية.. نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مخازن الصحة
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