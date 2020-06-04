تفاصيل.. ملامح استراتيجية توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية بمصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك لمناقشة ملامح استراتيجية توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.





وخلال اللقاء، ألقى اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة الضوء على مراحل استراتيجية توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، موضحًا أنها تتضمن خطة عاجلة للمنتجات الطبية المطلوب تنمية صناعتها وإجراءات تنفيذها، ويتم في هذه الخطة تحديد المنتجات التي تسعى مصر بجهود حثيثة إلى تعميق الصناعة بها خلال فترة وجيزة، ولاسيما مع ما تواجه مصر والعالم من نقص في بعض المستلزمات الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس " كورونا"، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تعتبر نقطة تحول تمنح المزيد من القدرة للصناعة المحلية في هذا المجال، مع تعميق دور الهيئة المصرية للشراء الموحد في تنمية هذه الصناعات.





كما أوضح اللواء بهاء الدين زيدان أن الخطة العاجلة تتضمن كذلك تحديد حجم الكميات المطلوب توريدها من المستلزمات الطبية في ظل هذه الأزمة الراهنة، إلى جانب دراسة الطاقات الإنتاجية الحالية والمطلوبة، ثم يعقب ذلك تحديد خطوط الإنتاج بشكل تفصيليّ، ويتخلل هذه العملية دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه صناعة المستلزمات الطبية، سعيًا لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.





كما تشمل استراتيجية توطين الصناعات الطبية خطة قصيرة الأمد خلال الفترة ما بين عامي 2020 إلى 2025، مشيرا إلى أنها تتضمن محددات اختيار المنتجات والمستحضرات والمستلزمات المطلوب توطينها، بما يشمل في ذلك الأجهزة الطبية والمعامل، إلى جانب محددات اختيار الشركات المطلوب توطين منتجاتها، منوهًا إلى أنه سيتم خلال الخطة قصير الأمد طرح المنتجات على الشركات خلال لجنة ممارسة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من عملية الشراء الموحد في توطين الصناعات الطبية بمختلف منتجاتها.





وأوضح اللواء بهاء الدين زيدان أن استراتيجية توطين الصناعات الطبية تشمل كذلك خطة طويلة الأمد، تنطوي على تحديد الجهات ذات الصلة بتوطين المنتجات والمستلزمات الطبية، مع إجراء دراسات تحليلية مستفيضة حول سوق العرض والطلب؛ محليًا وعالميًا.





وقال رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي: نستهدف من استراتيجية توطين صناعة المستلزمات الطبية، بشكل عام، تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة "مصر 2030"، والتي تتضمن ضمان توافر المنتجات الطبية الاستراتيجية بما يحقق استدامة تحقيق الخدمة الطبية، فضلا عن تحسين عجز الميزان التجاري، من خلال زيادة حجم التصدير للمنتجات الطبية وخفض حجم الواردات منها، وضبط سوق الاستيراد، كما تستهدف الاستراتيجية خفض معدلات البطالة، وزيادة مساهمة قطاع المنتجات الطبية في الناتج المحلي القومي من خلال النهوض بمعدلات النمو الصناعي وتوسيع الاستثمار.





وأضاف: تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية من شأنه أن يعزز قدرة الدولة التصديرية واستعادة الثقة في المنتج الوطني، ولاسيما مع الاستمرار في العمل على جودة المنتجات المصرية طبقا للمعايير العالمية.





وخلال الاجتماع، عرض رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي جهود الهيئة في توفير المستلزمات الطبية في المرحلة الراهنة التي تشهد أزمة انتشار جائحة " كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أن الهيئة عملت على التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتوفير المستلزمات الوقائية، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير مخزون استراتيجي من مستلزمات الوقاية وأجهزة التنفس الصناعي، حيث تم توفير 514 جهاز تنفس صناعي كاحتياطي استراتيجي، كما تم التعاقد على 160 جهازًا من المقرر وصولها بنهاية الشهر المقبل، إلى جانب التفاوض مع العديد من الشركات العالمية لتوريد 500 جهاز إضافي.





وفيما يتعلق بمستلزمات الوقاية والحماية، أشار اللواء بهاء الدين زيدان إلى أنه يتم تدبير الاحتياجات المختلفة للجهات المعنية حتى الآن، كما أوضح أنه يتم التنسيق المستمر مع هيئة الدواء لتوفير أي مصل محتمل إنتاجه وتثبت جدواه؛ للتصدي لانتشار فيروس " كورونا".



