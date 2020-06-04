لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن بأسوان يدعم المواقع الطبية بكوم أمبو ونصر النوبة بمستلزمات ومطهرات.. صور

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز كوم أمبو بشراء كميات من الكمامات الواقية من الإصابة بفيروس كورونا لتوزيعها مجانًا على المواطنين المترددين على مركز الغسيل الكلى بكوم أمبو.





ويأتى ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبرعاية مباشرة من السيد النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وامين الحزب بالمحافظة.





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ومن جانبه صرح خالد رضوان أمين الحزب في مركز كوم أمبو بأنه تم شراء عدد من أسطوانات الأكسجين المستخدم في أجهزة التنفس الصناعى لدعم مركز الكلى إضافة إلى تقديم عدد من أجهزة التنفس الصناعى لاستيعاب أعداد المترددين.





وأضاف خالد رضوان بأنه تم التوجه إلى قرية فارس وتوابعها لتقديم الإحتياجات المطلوبة لمركز الكلى بالقرية مثل الكمامات واسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعى وكميات من المطهرات وأدوات التعقيم وذلك في اطار الخطة التي تم وضعها لدعم المراكز الطبية فى نطاق دائرة المركز حفاظًا على صحة مواطنينا.





ومن ناحية أخري قامت أمانة مركز نصر النوبه لحزب مستقبل بشراء كلور وكحول وأدوات تعقيم وجاون لمستشفي نصر النوبه للعزل لمكافحة فيروس كورونا.





ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " .