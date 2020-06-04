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محافظات

إزالة 1755 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ بني سويف

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إزالة 1464 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وإزالة 291 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، وضبط وإزالة 244 مخالفة بناء، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،"منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا "في الـ25 من مارس الماضي وحتى  أمس الأربعاء. 


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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.


أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.


يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.

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