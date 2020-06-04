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فن

أحمد سعد ينشر رسالة لمتابعيه عبر إنستجرام.. شاهد

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:42 م
احمد سعد
احمد سعد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم أحمد سعد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة له ورسالة لجمهوره.

حيث علق قائلًا: "ممكن تسمح لنفسك تتلون من براك، بس اوعي تسمح لنفسك تتلون من جواك".


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فيما طرح الفنان أحمد سعد، برومو أغنيته الجديدة التي تجمعه بالفنان حسن شاكوش، التي تحمل اسم "بيتعملى 100 حساب"، من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" بيتعملي 100 حساب .. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب.. احنا الرجولة والأدب والاحترام .. معمولنا في الجدعنة مليون كتاب".

يذكر أن الفنان أحمد سعد نعى الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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