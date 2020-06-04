وزير العدل الأمريكى: هناك أدلة تدين مجموعات تحرض على أعمال العنف

قال وزير العدل الأمريكى ويليام بار، إن بعض المتطرفين، يختطفون الاحتجاجات فى الولايات المتحدة لتحقيق أجندتهم العنيفة والمتطرفة.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى له بشأن الاحتجاجات في الولايات المتحدة، نقلته فضائية "اكسترا نيوز".





وأكد ويليام بار أن هناك أدلة على وجود مجموعات متشددة أخرى تابعة لمنظومات سياسية مختلفة منخرطين فى التحريض والمشاركة فى أنشطة عنيفة خلال الاحتجاجات.





وأشار ويليام بار إلى أن وزارة العدل تعمل على استعادة النظام والسلامة فى واشنطن والأماكن المحيطة، لافتا إلى أنه تم نشر كافة مكونات الوزارة بما فى ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالى لاستعادة النظام.