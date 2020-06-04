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أخبار العالم

مكتب التحقيقات الفيدرالي: ضباط الشرطة انتهكوا قوانين عند مقتل جورج فلويد

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:33 م
جورج فلويد
جورج فلويد
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القسم الخارجي
أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن حادث قتل المواطن الأسمر جورج فلويد قاسي جدا، موضحا أنه يعمل على جمع الأدلة والعدالة ستأخذ مجراها.

وأشار المكتب إلى أن ضباط الشرطة انتهكوا قوانين فيدرالية خلال مقتل جورج فلويد.

ولفت مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن بعض المشاركين في الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد خارجون على القانون ويحملون أجندات متطرفة.

وكان وزير العدل الأمريكي، وليام بار وصف، اليوم الخميس، جريمة قتل جورج فلويد، بالمروعة، مؤكدا إجراء تحقيق مستقل حولها. 

وقال الوزير الأمريكي في مؤتمر صحفي إن الجميع ملتزم بمواجهة العنصرية في الولايات المتحدة. 

وأعرب عن حرصه على محاسبة من تورط في مقتل ضابط الشرطة الأمريكي المتقاعد. 

وأضاف أن بعض الجماعات تستغل التظاهرات المندلعة في البلاد من أجل القيام بعمليات نهب وسلب، كما انخرطت في التحريض على العنف. 

وأعلن وزير العدل الأمريكي عن 51 عملية اعتقال خلال التظاهرات بسبب جرائم تصنف فيدرالية. 
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