AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفى خاطر بصحبة محمد عبد الرحمن عبر إنستجرام.. شاهد

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:54 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر الفنان مصطفى خاطر من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة جديدة له برفقه النجم محمد عبد الرحمن وعدة أطفال.

وجاءت التعليقات كالتالى: حلوين أوى، وأضاف أخر"ماشاء الله عليكم" وعلقت أخرى "مين دول يا خاطر".


اقرأ أيضًا:


يذكر أن مصطفي خاطر شارك في مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.


يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر ودياب.. علي ربيع يشارك بوستر مسلسله الجديد | شاهد

هتولع نار وهتبقي دمار..على ربيع يشوق جمهوره لـ مسلسله الجديد

مصطفى خاطر عن مسلسله: يارب تكون الحلقة عجبتكوا ومستني رأيكم

على ربيع برفقة محمود الليثي من كواليس عمر ودياب.. فيديو

بالكمامة علي ربيع يشارك صورا جديدة برفقة أحمد حلمى ومصطفى خاطر.. شاهد

علي ربيع يروج لمسلسل عمر ودياب بهذه الطريقة.. شاهد

ترشيحاتنا

الانسحاب خيانة.. صحة النواب تعلق على رفض المستشفيات الخاصة لأسعار علاج مصابي كورونا

تامر أمين عن مفهوم التباعد الاجتماعي لدى المصريين: الكتالوج بتاعنا اترمى في البحر

رامز أمير لمتابعيه .. اليوم الأول في رحلة العلاج «دعواتكم »

لم يخالط وزيرة الصحة..إصابة مستشار الرعاية العاجلة بفيروس كورونا

الحجز يبدأ الأحد.. محظورات تحرمك من وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي

تراجع فى الإصابات.. السعودية تسجل 1975 إصابة جديدة بـ كورونا

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 38 وفاة

عزل منزلي لجميع أفراد الأسرة.. النائب ممدوح مقلد: نتائج تحليل كورونا لازالت إيجابية

آخر المستجدات.. هذه الفصيلة تتعرض لفشل الجهاز التنفسي عند الإصابة بـ فيروس كورونا

الصحة تنصح بتناوله مرتين يوميا.. فوائد غير متوقعة لاكتوفيرين في علاج كورونا

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

بعد إصابتها بكورونا..شاهد أول تعليق من الاعلامية آية عبد الرحمن

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

نائب وزير التعليم: المعلمون يعملون في ظروف مادية صعبة.. وأقدم لهم 10 نصائح

من خاف سلم.. رسالة رجاء الجداوي إلى جمهورها لمواجهة أزمة كورونا

الداخلية: ضبط 6180 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة جديدة للعشاء.. طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة

علاج البرد الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الدافئ؟

نشرة المرأة والصحة.. فيتامين لاكتوفيرين وعلاقته بـ كورونا.. واحرص على ارتداء الكمامة في 3 أماكن