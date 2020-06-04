مصطفى خاطر بصحبة محمد عبد الرحمن عبر إنستجرام.. شاهد

نشر الفنان مصطفى خاطر من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة جديدة له برفقه النجم محمد عبد الرحمن وعدة أطفال.





وجاءت التعليقات كالتالى: حلوين أوى، وأضاف أخر"ماشاء الله عليكم" وعلقت أخرى "مين دول يا خاطر".









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يذكر أن مصطفي خاطر شارك في مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.









يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.



