ننشر الأرقام الساخنة لصحة البحر الأحمر لاستقبال الاستفسارات حول كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر ، أمس الخميس، عن أرقام الارقام الساخنة، وذلك لتلقي اي شكاوي أو استفسارات تخص فيروس كورونا.





وأكد تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، انه تم تخصيص رقمين للاستفسارات والشكاوي بكافة مدن المحافظة، احدهم عن طريق الواتساب، والآخر خط طوارئ، بالإضافة إلى رقم الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة.





وأضاف مرعى ، أن خط الطوارئ هو: ٠٦٥٣٥٤٤٨٦٨ - ورقم الواتساب هو: ٠١٠٢٩٦٢٣٧٦٣ - بالإضافة إلى الرقم الساخن لوزارة الصحة ١٠٥.





وتابع أن الخطوت الساخنه تتلقي استفسارات وشكاوي المواطنين على خطين "الطوارئ واتساب"، وذلك على ٢٤ ساعة على مدى الاسبوع.



