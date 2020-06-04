حركة تنقلات محافظة البحر الأحمر.. الطويل سكرتير مساعد..وحسن لحلايب ونصر للقصير ورشاد رئيسًا لحي جنوب

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ظهر اليوم الخميس، تعيين اللواء هشام الطويل سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة، وإجراء حركة تنقلات شاملة بكافة مدن المحافظة، لافتًا إلى أنه منح فرصة كافية لكافة رؤساء المدن، وفضل عدم إجراء حركة تنقلات من أجل النقل فقط دون مبرر عندما تولي مسئولية المحافظة، .





حيث فضل تقييم كل القيادات المحلية طوال ال 6 أشهر منذ توليه منصبه قبل تغيير أي منهم، وهي مدة كافية للتقييم، قائلًا "ارتكزت عملية التقييم على ملاحظاتي خلال جولاتي الميدانية وعمليات المرور التي قمت بها بكل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها".





أوضح المحافظ أن هدف حركة التنقلات ضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه من أهم أهداف الحركة أيضًا القضاء على أي روتين أو فساد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.





أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن أبرز ما شملته حركة التنقلات بالمدن تعيين أشرف محمد حسن رئيسًا لمدينة حلايب، وعادل سيد نصر رئيسًا لمدينة القصير، و إيهاب محمد رشاد رئيسًا لحي جنوب الغردقة، وحامد أحمد حامد رئيسًا لحي شمال الغردقة.





بدوره وجه المحافظ التهنئة لرؤساء المدن الجدد، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وتسهيل تقديم الخدمات للجمهور، لافتًا إلى أن العمل الميداني أبرز تكليفاته للقيادات الجدد، مؤكدًا أن عملية التقييم مستمرة أيضًا للقيادات الحالية والجدد وأي تقصير في العمل سيتم مواجهته بكل حسم.





جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إعتمد حركة تنقلات وتعيينات للقيادات المحلية بالمحافظات شملت 161 قيادة، ضمت 60 قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.