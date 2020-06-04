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منوعات

كأن كورونا لم تكن.. شوارع باريس بدون كمامات وتباعد اجتماعى | فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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نهى حمدي
قضت شعوب بضعة أيام وشهور في الحجر الصحي لإتقاء شر فيروس كورونا المستجد والتقليل من انتشاره بين المواطنين، وكانت فرنسا واحدة من الدول التي أتبعت هذا النظام بعد ان سجلت عددا كبيرا من الإصابات بـ "كوفيد -19" ولكن على ما يبدو أن الأوضاع ستعود إلى نقطة الصفر بعد أن عاد الناس إلى حياتهم دون اخذ الاحتياطات اللازمة.

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لإزدحام كبير في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، رغم إجراءات التباعد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".


ويظهر في شريط الفيديو ازدحام كبير على المقاهي والمطاعم في العاصمة الفرنسية باريس، دون أي مسافات أو تباعد إجتماعي، كما لم يرتد المتواجدون كمامات على وجوههم. ويعد هذا الإجراء متنافيا تماما مع إجراءات التباعد الاجتماعي التي دعت إليها الدولة، لعدم تفاقم الأوضاع بشأن تسجيل إصابات جديدة بكورونا.


أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، عن تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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