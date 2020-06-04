كأن كورونا لم تكن.. شوارع باريس بدون كمامات وتباعد اجتماعى | فيديو





نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لإزدحام كبير في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، رغم إجراءات التباعد بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد19 ".









ويظهر في شريط الفيديو ازدحام كبير على المقاهي والمطاعم في العاصمة الفرنسية باريس، دون أي مسافات أو تباعد إجتماعي، كما لم يرتد المتواجدون كمامات على وجوههم. ويعد هذا الإجراء متنافيا تماما مع إجراءات التباعد الاجتماعي التي دعت إليها الدولة، لعدم تفاقم الأوضاع بشأن تسجيل إصابات جديدة بكورونا.











أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، عن تسجيل 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.