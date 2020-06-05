بجولة مفاجئة.. نهال بلبع تتابع سير العمل بمستشفيي العزل بالمحمودية وادفينا

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللجنة المشكلة برئاستها بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفتى المحمودية و ادفينا المركزى ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك لمنابعت انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى وسجل الحضور وانتظام سير العمل بها وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات

والتقت نائب المحافظ مع بعض المترددين على المستشفى وتابعت اعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها ووجهت بتكثيف تلك الاعمال على مدار الساعة واستمعت لبعض الاستفسارات من بعض المترددين وذويهم واكدت على اتخاذ كافة الخطوات للعمل تلبية مطالبهم .

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وأكدت حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .





وجاءت جولة الدكتورة

تنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتشكيل لجنتين الاولى برئاسة الدكتورة نائب المحافظ والثانية برئاسة اللواء السكرتير المساعد لمتابعة المستشفيات وادارات الازمات وا الصحية والمستشفيات والتموين الطبى والتفتيش الصيدلى والرقابة والمتابعة





وتهدف اللجان إلى المرور اليومى والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة وكذا المتابعة والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى