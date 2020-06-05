AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بجولة مفاجئة.. نهال بلبع تتابع سير العمل بمستشفيي العزل بالمحمودية وادفينا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:18 ص
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهورى

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللجنة المشكلة برئاستها بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفتى المحمودية و ادفينا المركزى ضمن المستشفيات المخصصة  لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك  لمنابعت انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى وسجل الحضور وانتظام سير العمل بها وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات

والتقت نائب المحافظ مع بعض المترددين على المستشفى وتابعت اعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها ووجهت بتكثيف تلك الاعمال على مدار الساعة واستمعت لبعض الاستفسارات من بعض المترددين وذويهم واكدت على اتخاذ كافة الخطوات للعمل تلبية مطالبهم .

أقرأ أيضًا:

لعدم الالتزام بالحظر.. غلق 8 مقاهي ومحلات فى البحيرة

وأكدت  حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .


وجاءت جولة الدكتورة

تنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتشكيل لجنتين  الاولى برئاسة الدكتورة نائب المحافظ والثانية برئاسة اللواء السكرتير المساعد لمتابعة المستشفيات وادارات الازمات وا الصحية والمستشفيات والتموين الطبى والتفتيش الصيدلى والرقابة والمتابعة 


وتهدف اللجان إلى المرور اليومى والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة وكذا المتابعة والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى

بجولة مفاجئة.. نهال بلبع تتابع سير العمل بمستشفيي العزل بالمحمودية وادفينا
بجولة مفاجئة.. نهال بلبع تتابع سير العمل بمستشفيي العزل بالمحمودية وادفينا
بجولة مفاجئة.. نهال بلبع تتابع سير العمل بمستشفيي العزل بالمحمودية وادفينا
بجولة مفاجئة.. نهال بلبع تتابع سير العمل بمستشفيي العزل بالمحمودية وادفينا
بجولة مفاجئة.. نهال بلبع تتابع سير العمل بمستشفيي العزل بالمحمودية وادفينا
بجولة مفاجئة.. نهال بلبع تتابع سير العمل بمستشفيي العزل بالمحمودية وادفينا
بجولة مفاجئة.. نهال بلبع تتابع سير العمل بمستشفيي العزل بالمحمودية وادفينا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للتأكد من توافر المستلزمات.. لجنتان في البحيرة لمتابعة المستشفيات

لمدة شهرين.. وقف الإجازات للأطباء فى البحيرة لمواجهة كورونا

لجنة عليا للإشراف والمتابعة على لجان المرور على المستشفيات لمجابهة كورونا بالغربية

انتظام حضور الأطقم الطبية و توافر المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات بنى سويف

لمتابعة توفير المستلزمات الطبية وحل مشاكل المرضى.. نائب محافظ البحيرة تتفقد العمل بالمستشفيات.. صور

للاطمئنان على مصابي كورونا وسير العمل.. نائب محافظ البحيرة تزور مستشفى أبوحمص

ترشيحاتنا

رخيص وآمن.. تعرف على أسعار فيتامين لاكتوفيرين لـ علاج فيروس كورونا

عزل منزلي لجميع أفراد الأسرة.. النائب ممدوح مقلد: نتائج تحليل كورونا لازالت إيجابية

ارتفاع جديد .. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا اليوم

أخبار الأهلي.. حسام عاشور يرد على قرار النادي.. مجلس الإدارة يجدد لـ مروان محسن

الإسماعيلي يستقر على فسخ عقد مهاجم الفريق

مفيش شيشة.. تامر أمين: فتح المقاهي والمطاعم في الفترة من 15 إلى 20 يونيو.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. علاج منزلي للجرب

لـ الأمهات.. 5 حيل مختلفة لـ علاج آلم المعدة عند الأطفال

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د