لعدم الالتزام بالحظر.. غلق 8 مقاهي ومحلات فى البحيرة

نفذت الوحدات المحلية لمركزى كفر الدوار ورشيد حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار الحظر لرئيس الوزراء، وذلك فى إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات على المقاهي والمنشآت الترفيهية لمتابعة الالتزام بقرارت الغلق والتزام المحلات بالمواعيد المقررة وفض الأسواق والتجمعات وإزالة كل حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة بضرورة استمرار تلك الحملات لضبط وردع المخالفين وللتأكد من التزام المحلات بمواعيد الغلق المقررة.





وفى نفس السياق قامت الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار ورشيد بتنفيذ عدة حملات موسعة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة أسفرت الحملة بكفر الدور عن تحرير 5 محاضر بيئة وإشغالات وإزالة 350 مخالفة إشغال بنطاق وسط البلد، الكوبري الأوسط وشارع أحمد عرابي تنوعت ما بين حالات إشغال طريق ومكبرات صوت خاصة بالباعة الجائلين غلق وتشميع محلين بمنطقة منشأة الأوقاف ومصادرة مشتملاتهما.





فيما تمكنت الحملة التى شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد من غلق 4 محلات وشوادر لبيع الأسماك و2 مقهى بمركز ومدينة رشيد وتم تشميع تلك الأماكن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.