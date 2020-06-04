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محافظات

رش وتعقيم مستشفيات الصدر والحميات والتعليمى بدمنهور

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:41 ص
تطهير وتعقيم مستشفيات
تطهير وتعقيم مستشفيات
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جمالات الدمنهورى

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى رش وتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع والقرى بتطاق المحافظة في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

شدد  اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على ضرورة  إستمرار تكثيف حملات تطهير وتعقيم كافة المنشآت والهيئات والشوارع والميادين بمراكز ومدن وقرى المحافظة ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياة المواطنين و تجنبا  لنشر العدوى بالفيروس.

وفى هذا السياق شهدت مدن ومراكز وقرى محافظة البحيرة على مدار اليوم بالفترة الصباحية وخلال فترة الحظر بالفترة المسائية حملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة  و الطب البيطري.

أسفرت عن رش وتطهير مديرية التنظيم والإدارة ومستشفيات الصدر ودمنهور التعليمي و الحميات ومخازن ومنطقة المقابر بدمنهور و خلف مدرسة التجاره بنات وامتداد شارع شجرة الدر والشوارع الجانبيه .

و المصالح الحكومية وشوارع المدينة بالدلنجات،وقرى دست الأشراف وشابور وكفر مجاهحكومية والإدارة الصحية بأبو حمص زبعض المنازل والادارة الصحية والشوارع بقريتي بطورس و بركة غطاس و بقرية فيشا  بالمحمودية .

وتمكنت حملات الرش من تطهير وتعقيم شوارع الغزالى والعطش ومرعى ومشروع أباظة والشوربجى وشارع الجمهورية ومنطقة الزوبعة ومساكن المحكمة القديمة ومنطقة عنبر وفناء المستشفى بحوش عيسي ومجمع مواقف شبراخيت والوحدات  الصحية بقرى بمحلتصا والدفراوي ومقرات صرف المعاش والمستشفى العام بادكو

رش وتعقيم مستشفيات الصدر والحميات والتعليمى بدمنهور
رش وتعقيم مستشفيات الصدر والحميات والتعليمى بدمنهور
رش وتعقيم مستشفيات الصدر والحميات والتعليمى بدمنهور
رش وتعقيم مستشفيات الصدر والحميات والتعليمى بدمنهور
رش وتعقيم مستشفيات الصدر والحميات والتعليمى بدمنهور
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