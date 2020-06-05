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رياضة

نقاش وبياع فول وبطيخ.. مهن لاعبي المظاليم بعد تجميد النشاط .. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:48 ص
مهن لاعبي المظاليم
مهن لاعبي المظاليم
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محمد رشاد
طالب الإعلامي إيهاب الكومي، بضرورة إنشاء صندوق لدعم لاعبي المظاليم خاصة بعد تجميد النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


واستعرض خلال تقديمه برنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، فيديوهات لعدد من اللاعبين في أندية المظاليم يعملون في النقاشة وبيع  البطيخ والفول والخبز.

وتابع  الكومي، أن أحمد الشافعي لاعب فريق الشرقية يعمل في بيع الفول، ومجدي رمضان لاعب فريق بلقاس أيضا يعمل في محل فول وفلافل، ولاعب آخر يعمل في مخبز.

وكشف أن إيجاد الموارد المالية لصندوق للكوارث المخصص للاعبي المظاليم يتم عبر استقطاع جزء من قيد اللاعبين مع مساهمة الوزارة واتحاد الكرة والشركات الرعاية بجزء من أموال الصندوق حتى يتم استخدامها وقت الأزمات للاعبين.
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