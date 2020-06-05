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رياضة

استشاري يكشف مدى تأثير كورونا على لاعب كرة القدم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:16 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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عمرو ابوبكر
قال مصطفى المنيري إستشاري الطب الرياضي إن الأثر السلبي للاعب كرة القدم بفيروس كورونا يختلف تمامًا عن الشخص العادي.

وأضاف المنيري في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن لاعبي كرة القدم لا بد من خضوعهم لتشخيص كامل ويكون التركيز الأكبر بفحص شامل للقلب عن طريق الخوضع لرسم قلب وأشعة على الرئة للتأكد على صحة وسلامة اللاعب قبل بداية الموسم.


وتابع أن الرئة والقلب هم أكثر الأماكن ضررًا لفيروس كورونا وإذا تعافى اللاعب من هذا الفيروس لا بد من خوضعه لتحاليل كل فترة للاطمئنان على صحته وحتى لا يتعرض لانتكاسة أخرى.

جدير بالذكر أن بطولة الدوري تم تعليقها من شهور، بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم عامة وفي مصر بالأخص. 
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