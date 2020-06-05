لدعم الأطقم الطبية.. محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات البدرشين والحوامدية وأبو النمرس

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجوله مفاجئة علي مستشفيات البدرشين والحوامدية وابو النمرس للوقوف علي تواجد الاطقم الطبية والتمريض خلال الفترات المسائية حيث بدأت جولة المحافظ بعد ساعات حظر التجوال ومستمره حتي منتصف الليل .





وحرص محافظ الجيزة علي الاطمئنان علي حالة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم مع التاكيد عليهم بالوقوف دوما الي جانبهم حتي تمام شفائهم ورجعوهم إلي منازلهم مؤكدا عليهم بضرورة التعاون مع الأطقم الطبية والتسهيل عليهم في مهماتهم .





اكد المحافظ توافر الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات مشيدا بتواجد الاطقم الطبية في النبطشيات الليلية لتقديم الرعاية اللازمة للمرضي قائلا " دعم كامل للاطقم الطبية في حربها ضد كورونا "





واشار محافظ الجيزة انه سيتابع المرور الدوري علي المستشفيات لمتابعه حاله المرضي وازاله اي معوقات تواجههم في ظل تضافر جهود الجميع للمرور من تلك الجائحه.



