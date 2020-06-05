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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-6-2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:01 ص
الدوري البرتغالي
الدوري البرتغالي
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ياسمين تيسير
تقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزاها مباريات الدوري الألماني والدوري البرتغالي

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فريق فرايبورج × فريق بوروسيا مونشنجلادباخ – 8:30 مساءا – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري البرتغالى
 
فريق سانتا كلارا × فريق سبورتنج براجا – 9:00  مساءا

فريق أفيس × فريق بيلينينسيش –10:15 مساءا


وكان معظم الدوريات العالمية توقفت منذ فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيعود كلا من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي خلال شهر يونيو الحالي، بعد توقف طويل، بسبب انتشار فيروس كورونا.
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