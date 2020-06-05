مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-6-2020 والقنوات الناقلة

فريق فرايبورج × فريق بوروسيا مونشنجلادباخ – 8:30 مساءا – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري البرتغالى

فريق سانتا كلارا × فريق سبورتنج براجا – 9:00 مساءا

فريق أفيس × فريق بيلينينسيش –10:15 مساءا

وكان معظم الدوريات العالمية توقفت منذ فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وسيعود كلا من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي خلال شهر يونيو الحالي، بعد توقف طويل، بسبب انتشار فيروس كورونا.