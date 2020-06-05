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رياضة

صلاح ريكو يتحدث عن توقيعه لـ الأهلي وسر عدم إتمام الصفقة .. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:32 ص
صلاح ريكو
صلاح ريكو
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ياسمين تيسير
كشف صلاح ريكو نجم فريق مصر المقاصة الحالي والزمالك السابق حقيقة توقيعه لـ عقود انضمامه لـ الأهلي اثناء فترة لعبه لفريق الشرطة.

وأكد صلاح ريكو في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أنه وقع مرتين على عقود انضمامه لـ الأهلي في منزل علاء عبد الصادق مدير الكرة السابق في النادي. 


وأضاف صلاح ريكو أن نادي الشرطه رفض رحيله بسبب هبوط النادي للقسم الثاني وحاجة الفريق له. 

وتابع أن الأهلي احترم قرار الشرطة ولم يقم بـ إظهار تلك العقود مشددا أنه موقف محترم من النادي الاهلي في ذلك الوقت.

وأكمل أنه يتمنى دائما العودة لـ الاهلي حيث أنه كان احد ناشئيه مشددا انه وقت انضمامه للزمالك كان يلعب باخلاص وحب للفريق.
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